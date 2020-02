Vuoi tornare in forma per l’estate ma non hai abbastanza tempo per frequentare una palestra? Nessun problema. Esistono numerose applicazioni che offrono esercizi guidati da eseguire a casa, inseriti all’interno di circuiti della durata di 7 minuti o più, che promettono risultati soddisfacenti se praticati bene e costantemente.

In questo articolo, ti suggerisco alcune app per il tuo smartphone Android che ti aiuteranno a perdere quel chiletto di troppo che non ti piace e a modellare il tuo corpo con un allenamento casalingo.

Tutte le app di cui hai bisogno per perdere peso da casa

Iniziare un percorso dimagrante può essere difficile, soprattutto in quei casi in cui i risultati tardano ad arrivare. Anche allora, non dovrai perdere la motivazione e tenere sempre in mente il tuo obiettivo, che si tratti di perdere qualche grammo, qualche chilo o di veder sguazzare qualche muscolo. L’app Motivation – Daily Quotes potrebbe esserti d’aiuto, offrendoti, ogni giorno, una citazione che ti darà la giusta carica.

Bere e mantenere idratato il proprio corpo è importantissimo. Peccato, però, che spesso e volentieri beviamo meno acqua del dovuto. Se anche tu, proprio come me, hai bisogno di qualcuno che ti ricordi di bere dell’acqua, lasci che lo faccia l’app Promemoria acqua – Ricorda acqua da bere. L’app calcolerà automaticamente la quantità di acqua di cui il tuo corpo necessita in base al tuo sesso e al tuo peso, e ti ricorderà di bere un bicchiere d’acqua ad intervalli regolari, permettendoti anche di tenere traccia della quantità d’acqua bevuta nel corso del giornata.

L’allenamento dovrebbe sempre essere accompagnato da una dieta equilibrata. Che si tratti di una dieta vegana, una dieta senza zuccheri, una keto, una paleo, una fasting e chi più ne ha più ne metta, l’app Lifesum permette di tenere sotto controllo le calorie spese ed assimilate. L’app offre anche una serie di ricette salutari dalle quali prendere spunto e alcuni consigli nutrizionali.

Per quanto riguarda l’allenamento vero e proprio, ti suggerisco l’app 7 Minute Workout. Come potrai facilmente intuire dal nome, si tratta di un’app che offre percorsi della durata di 7 minuti, con diversi esercizi da eseguire in sequenza. Se hai molto più tempo a disposizione, potresti provare uno degli allenamenti offerti dall’app Freeletics o creare un tuo allenamento personalizzato scegliendo tra diversi esercizi disponibili.

Ti piace camminare all’area aperta? E se esistesse un’app disposta a premiare il tuo impegno? Quell’app esiste e si chiama Sweatcoin. Questa, oltre che contare i passi compiuti ogni giorno (nonché la distanza percorsa e le calorie consumate), ti paga con una valuta digitale che può essere spesa per acquistare prodotti forniti dalle aziende partner.

Hai tutto ciò di cui hai bisogno per tornare in forma. Armati di pazienza e… in bocca al lupo!