Sebbene la notizia sia ormai di dominio pubblico, e se davvero arrivasse uno smartphone del genere, in barba a Samsung Huawei diventerebbe di nuovo il punto di riferimento per i camera-phone del 2020 (come già fece con la serie P20). Oltre alle cinque posteriori, si pensa che la doppia fotocamera frontale potrebbe adottare i selfie in slow motion già lanciati su iPhone.

Huawei sfida Samsung con 7 camere sul P40 Pro Premium

Huawei P40 Pro PE ha un blocco fotocamere al cui interno corre la scritta “VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-4.0/18-240 ASPH”. Sebbene la stringa alfanumerica è indecifrabile, gli esperti del settore raccontano che tale smartphone avrà un sensore principale da 52 MP con f/1.8 e zoom periscopico 10x.

A corredo sarà presente un sensore per il grandangolo, mentre un altro dovrebbe essere di tipo ToF per il calcolo della profondità di campo, e infine dell’ultimo purtroppo non si sa nulla ma solo che sia un teleobiettivo.

Parlando di specifiche tecniche, il display del P40 Pro PE dovrebbe essere un 6,5” con tecnologia OLED, mentre il processore sarà il già annunciato SoC Kirin 990 supportato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe inoltre arrivare a 5.000 mAh con ricarica rapida da ben 50W.

Per ora Huawei non ha comunicato la data di lancio in un altro momento ma, seguendo la tradizione, è probabile che sia già tutto stabilito intorno al 26 marzo. Magari ancora a Parigi.