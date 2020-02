Il mercato italiano della telefonica continua ad essere sommerso da offerte telefoniche low cost e conveniente, ma ad attirare l’attenzione è una tariffa telefonica di Fastweb Mobile. L’operatore, infatti, per sfidare tutti i gestori telefonici italiani e tutti gli MVNO ha deciso di lanciare una tariffa esclusiva e piena di vantaggi. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo nel paragrafo seguente.

Fastweb Mobile: arriva una tariffa telefonica incredibile

L’operatore ha deciso di proporre a tutti i consumatori una tariffa telefonica con un canone mensile di 9,95 Euro. Si tratta di una tariffa a tempo limitato, difatti i consumatori interessati possono attivare la promozione entro il 2 di Febbraio di quest’anno soltanto online sul suo sito web ufficiale.

La promozione include: chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, e 30GB di traffico per la navigazione in Internet. Inoltre, ci sono alcuni servizi telefonici a costo zero da poter usufruire; come per esempio: Segreteria telefonica, Scatto alla risposta, Ti ho chiamato, Costi di uscita, Controllo del credito residuo e assistenza clienti MyFastweb.

L’operatore telefonico Fastweb Mobile per tutti i consumatori intenzionati ad attivare questa offerta non prevede nessun vincolo, nessun costo di penale in caso di disattivazione e nessun costo nascosto. Inoltre, attivandola online è possibile risparmiare sui costi di attivazione e spedizione della scheda telefonica perché sono entrambe a spese dell’operatore telefonico.

L’unico costo da sostenere è quello della prima ricarica pari a 10,00 Euro, necessario per scalare il primo rinnovo mensile di 9,95 Euro. Per maggiori informazioni, si consigli di consultare il sito web ufficiale di Fastweb Mobile.