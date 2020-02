Euronics ha recentemente presentato un volantino ricchissimo di occasioni da non perdere, una campagna promozionale alla cui base è possibile trovare alcuni dei prodotti di maggiore spessore e disponibilità generale sul mercato italiano.

La limitazione più grande del suddetto volantino Euronics, come spesso è accaduto in passato, riguarda prima di tutto la disponibilità limitata presso i punti vendita di proprietà del socio “La Via Lattea”. Ciò sta a significare che il consumatore che vi vorrà accedere dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non sarà possibile sul sito ufficiale.

Per maggiori dettagli sui codici sconto Amazon e sulle tantissime offerte dedicate, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Euronics: le offerte e gli sconti sono di casa

I top di gamma presi in considerazione dal volantino Euronics riguardano prima di tutto una coppia di modelli molto varia e ricca: Huawei P30 Pro a 699 euro e l’ultimo Xiaomi Mi Note 10 a 599 euro (con pentacamera da 108 megapixel).

Sicuramente più abbordabili sono invece le possibili scelte per quanto riguarda i terminali appartenenti alla fascia media, come Motorola One Zoom, Galaxy A51, Huawei P30 Lite New Edition, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei P30, Motorola One Action o similari.

Da segnalare, infine, una buona dotazione di prezzi bassi per alcuni dei wearable più interessanti, come Huawei Watch GT 2 a 199 euro, Huawei Band 3 Pro a 59 euro o il vecchio Huawei Watch GT a 139 euro.

Tutti gli acquisti sono riassunti nelle pagine del volantino Euronics che potete trovare nel dettaglio in fondo al nostro articolo.