Apple: uno dei punti luminosi in un mercato dei tablet in calo

I ricercatori non hanno spiegato perché il mondo dei tablet si sia contratto durante tutto l’anno, ma le statistiche del quarto trimestre hanno fornito alcuni indizi. Apple è stata particolarmente aggressiva nell’aggiornamento dei tablet nel 2019 e i suoi modelli a basso costo hanno avuto un particolare successo: l’ iPad da 10,2 pollici avrebbe rappresentato quasi il 65 percento delle spedizioni di Apple. Amazon è stata alle prese con un declino, ma il suo budget per i tablet Fire ha avuto una spinta attraverso sconti come la vendita del Black Friday.

Apple e Amazon: per i loro rivali i problemi sono più variegati

Per i rivali, i problemi variavano. Samsung si è comportata bene con tablet compatibili con la tastiera come il Galaxy Tab S6 , ma non è bastato a compensare l’affondamento della domanda per le altre liste. Huawei e Lenovo, nel frattempo, si sono comportati meglio nel loro territorio di origine dell’Asia-Pacifico, ma non andavano altrettanto bene altrove. Questo anche a causa della decisione degli Stati Uniti di inserire nella lista nera Huawei .

Il mercato lascia almeno alcune di queste aziende in una posizione difficile, in parte perché non ci sono molte risposte chiare. Samsung potrebbe dover sostenere le vendite di tablet budget o spostare ancora di più la sua attenzione verso la fascia alta, mentre il contrario sembra essere vero per Huawei e Lenovo. E mentre Apple e Amazon sembrano sedersi in modo carino, potrebbero non avere spazio per essere compiacenti per paura che i loro rivali (inclusi tablet Windows e produttori di convertibili) scoprano strategie vincenti.