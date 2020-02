Tra le serie tv che ha riscosso un forte successo c’è sicuramente American Horror Story, la quale è pronta a tornare con una nuova stagione.

Bisogna dire che la serie ideata da Ryan Murphy ha avuto nel corso del tempo risultati altalenanti, un mix di alti e bassi, ma nonostante ciò è ancora seguita dal pubblico e non vede l’ora di pubblicare le nuove puntate.

Stiamo parlando di una serie che dovrà pubblicare la decima stagione, e ciò signifca che qualcosa di buono l’ha fatto. Intanto, i fan sono curiosi di scoprire qualche dettaglio che caratterizzerà la nuova stagione, e già cominciano a circolare i primi rumors.

American Horror Story: la decima stagione quando uscirà?

I dettagli della decima stagione difficilmente verranno resi noti da Ryan Murphy, considerando che per tutte le precedenti stagioni non ha mai rilasciato delle importanti anticipazioni. L’ideatore di questa serie ha sempre cercato di creare la giusta suspense, in modo tale che il pubblico sia incollato con la propria sedia al momento della pubblicazione dei nuovi episodi.

Ora come ora, si possono fare soltanto delle supposizioni che provengono dalle precedenti stagioni. Dopo aver visto come temi le case stregate, i manicomi e hotel, si può ipotizzare, secondo la community, a nuove idee come ad esempio leggende urbane o dei misteri irrisolti.

Rispetto alle precedenti stagioni, questa sembra essere quella più sentita da parte dei produttori considerando l’attesa del pubblico.

Concludiamo dicendo che i nuovi episodi dovrebbero uscire nell’autunno di quest’anno(data ancora non pubblicata) su FX Network.