Gennaio è appena terminato e, da più di un mese, siamo entrati ufficialmente nel 2020. Come c’era da aspettarsi il nuovo standard di rete 5G sta iniziando la sua ascesa in tutto il territorio Italiano, diffondendosi di fatto tra centinaia di migliaia di cittadini.

Come abbiamo potuto appurare negli ultimi mesi, grazie al standard di rete ultra veloce finalmente ognuno di noi potrà accedere ad un nuovo lato della tecnologia caratterizzato da molteplici innovazioni come ad esempio l’Intelligenza Artificiale e l’Internet of Things. Ovviamente anche in questo caso non sono mancate le fake news che, di fatto, hanno colpito il 5G in maniera trasversale diffondendo sul web panico e diffidenza nei confronti della nuova rete ultra veloce. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Il 5G batte il 3G: Italiani costretti ad abbandonare il vecchio standard

Nel corso delle ultime settimane, in giro per il web si è parlato molto del vecchio standard di rete 3G che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe presto abbandonare tutti i nostri smartphone. Stando a quanto riportato, infatti, i principale operatori di rete telefonica Italiani, ovvero Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad, sono intenzionati a spegnere definitivamente tutte le antenne della vecchia rete.

Quella che possiamo ipotizzare una scelta legata alle radiazioni emesse dalle vecchie antenne, in realtà si è rivelata una vera e propria strategia di marketing. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, gli operatori telefonici italiani hanno investito svariati milioni di euro per realizzare le nuove reti 5G. Ad oggi, quindi, recuperare il denaro speso rappresenta il il principale obiettivo di questi ultimi

Attualmente, però, non bisogna preoccuparsi poiché lo spegnimento del 3G avverrà in un periodo abbastanza lungo così da permettere a tutti gli utenti di adattarsi ai più recenti standard di rete.