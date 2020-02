Negli ultimi giorni l’operatore 3 Italia sta proponendo ad alcuni suoi clienti la possibilità di attivare un’opzione aggiuntiva di 100 GB per un giorno a solo 1 euro. I clienti selezionati riceveranno un SMS che permetterà loro di attivare l’opzione.

Ultimamente sono davvero molti gli operatori che si stanno dando da fare per cercare di tenersi i propri clienti o accaparrarsene degli altri, soprattutto con le meravigliose offerte proposte dalla concorrenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia propone 100 GB per un giorno a 1 euro

Ecco l’esempio di un SMS che sta inviando l’operatore: “Rendi i tuoi giorni speciali con 3: attiva a solo 1 euro 100 GIGA per un giorno! Rispondi DAY100 a questo SMS per aderire. Puoi averli anche ogni giorno fino al 2 febbraio. GIGA utilizzabili per 24 ore dal momento dell’attivazione (disattivazione automatica)“.

Come viene indicato nel messaggio, gli utenti che ricevono la proposta da 3 Italia possono rispondere al messaggio digitando il testo DAY100 per attivare l’offerta in questione. Una volta passate 24 ore dal momento dell’attivazione, l’offerta si disattiverà automaticamente. Come indicato nel testo, tutti gli utenti che lo ricevono possono decidere di attivarla ogni giorno fino ad oggi, 2 febbraio 2020. Non possiamo ovviamente escludere che l’operatore nelle prossime ore decida di rinnovarla.

Se non avete ricevuto il messaggio indicato precedentemente, potete comunque recarvi sul sito ufficiale dell’operatore o nell’area personale dell’applicazione ufficiale per scoprire se l’operatore ha in serbo per voi qualche altra proposta, dato che nell’ultimo periodo ha lanciato moltissime nuove offerte. Altrimenti, potete anche recarvi presso un qualsiasi negozio autorizzato e farvi aiutare da un operatore specializzato.