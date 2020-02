L’operatore Wind ha recentemente comunicato i premi messi in palio ogni mercoledì del mese di febbraio 2020 nell’ambito del proprio programma di fidelizzazione chiamato WinDay.

L’iniziativa in questione è stata da poco prorogata fino al prossimo 31 marzo 2020 e consente ad alcuni iscritti, di usufruire gratuitamente di bonus. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli scoperti.

Wind: ecco i regali di WinDay di ogni mercoledì di febbraio 2020

Per chi non ne fosse a conoscenza, il programma prevede premi ogni giorno, il lunedì è infatti dedicato a premi e regali, il martedì è la giornata dedicata agli sconti da riscattare nei negozi Wind. E ancora, il mercoledì è il giorno del concorso settimanale e infine da giovedì a domenica è possibile ricevere un voucher cinema 4×2 da utilizzare in qualsiasi giorno della settimana, anche sabato e domenica.

Il primo ed il secondo mercoledì di febbraio, rispettivamente il 5 e il 12 verranno messi in palio due weekend 2 stelle Michelin a Villa Crespi, hotel a 5 stelle sul lago d’Orta in Piemonte. Per tutti gli appassionati di Masterchef, che si chiedono dove hanno già sentito questo nome, si tratta del ristorante dello chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo. Ognuno dei due premi del valore di mercato di circa 3.660 euro, consiste in una notte per due persone in executive suite vista lago con colazione, cena per due, esperienza in cucina per 2 ore, trasferimento e frutta fresca con bottiglia di spumante all’arrivo.

Il premio invece messo in palio per mercoledì 19 e 26 febbraio 2020, e anche del 4 marzo, consiste in un buono Promoshopping di importo complessivo di 1000 euro. Si tratta di un insieme di voucher cartacei spendibili presso le strutture aderenti al circuito appena menzionato. Buona fortuna!!!!.