Navigare senza limiti e non rimanere mai senza accesso ad internet è un sogno che molte persone nutrono, soprattutto coloro che a casa propria non dispongono di una connessione internet, la quale gli permetta di sbizzarrirsi senza esaurire i gigabytes offerti dagli operatori telefonici. Sebbene il mercato della telefonia sia progredito egregiamente e abbia conosciuto un notevole incremento delle soglie offerte in merito alle connessioni dati, ad oggi queste non dovranno essere più esaurire ed il tutto grazie all’entrata in funzione di una rete WiFi diffusa su tutta la penisola italiana. Progettata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, la linea sta apportando una sferzata di tecnologica all’Italia, ma più importante di qualunque altra cosa, essa permette a chiunque sia interessato di navigare senza limiti grazie allo smartphone: scopriamo tutti i dettagli.

WiFi gratis in Italia Ecco cosa bisogna fare per iniziare a sfruttarlo

Con uno scopo finale di garantire la connessione WiFi a quasi 7500 comuni dislocati in tutta Italia, oggi, sono già tremila le amministrazioni che hanno aderito all’iniziativa e che contano diverse postazioni hotspot nella loro zone di autorità. Al fine di poterle utilizzare, però, ogni utente deve effettuare due operazioni: