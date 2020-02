Su WhatsApp sono diventati di vitale importanza gli aggiornamenti che si alternano con cadenza periodica. Nel corso di questi anni la chat di messaggistica è stata sempre al passo con i tempi, garantendo al pubblico soluzioni e funzioni utili per una comunicazione immediata, veloce e completa.

WhatsApp, l’idea di Facebook potrebbe cambiare la chat per sempre

Da quando WhatsApp fa parte della famiglia di Facebook, gli upgrade della piattaforma sono collegati anche alle volontà ed alle idee del social network. Negli ultimi mesi, ad esempio, si è creata un’interazione sempre più profonda tra i due servizi.

In base a quelle che sono le ultime indiscrezioni, in casa Facebook c’è pronto un aggiornamento relativo a WhatsApp che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola. Tale novità prevede l’apertura delle conversazioni di WhatsApp agli amici di Facebook oltre che ai contatti della rubrica.

Un ipotetico cambiamento in questa direzione sarebbe a dir poco rivoluzionario. Sino ad ora, solo Messenger rappresenta la chat per far comunicare amici di Facebook.

Tanti utenti hanno visto dietro questo possibile upgrade qualcosa di più. Negli ultimi giorni, infatti, sono ritornate a circolare ipotesi circa una fusione tra il social network e WhatsApp. Queste voci, però, sono state prontamente smentite.

Non c’è dubbio che il pubblico, ad ora, sembra non gradire questa soluzione. La maggior parte degli utenti WhatsApp è propenso verso una chiara indipendenza da Facebook. Sul web, attraverso Twitter o altri canali, sono partite anche le prime minacce: migliaia di persone sono pronte ad uscire dalla chat in caso di aggiornamenti che coinvolgono Facebook in prima linea.