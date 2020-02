Trony sta cercando in tutti i modi di riavvicinare il pubblico ai negozi fisici, distogliendoli in parte dagli acquisti online sui siti di e-commerce, continuando a proporre spettacolari campagne promozionali ricchissime di offerte e di prezzi bassissimi.

Il volantino attuale si vede partire dal solito Tasso Zero, una buonissima soluzione che consente al consumatore finale di richiedere un finanziamento senza interessi per garantire il pagamento della merce acquistata, ottenendo in cambio rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente (ricordate che è necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti). Allo stesso modo è importante sottolineare quanto la soluzione corrente sia attiva solo ed esclusivamente nei negozi delle regioni Calabria e Sicilia, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Volantino Trony: tutti i prezzi da cogliere al volo

A differenza delle rivali del settore, il volantino Trony decide di appoggiarsi ed affidarsi ai top di gamma della telefonia mobile, ecco quindi comparire buonissimi prezzi su Huawei P30 Pro e Galaxy S10+, rispettivamente in vendita a 699 e 849 euro.

Il migliore per quanto riguarda il risparmio, rispetto alla qualità generale, è sicuramente lo Huawei Nova 5T, un dispositivo che nasconde un’anima dalle grandissime prestazioni, entro una scocca ed un prezzo di 399 euro che lo avvicinano inesorabilmente alla fascia media del mercato.

Il volantino Trony non si ferma ovviamente qui, per scoprire e conoscere nel dettaglio ogni singola offerta, aprite le pagine che trovate inserite qui sotto.