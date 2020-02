A Febbraio, proprio come nello scorso mese di gennaio, non mancheranno le promozioni per tutti quegli utenti che vogliono cambiare operatore. Tra i provider, TIM cerca di ritagliarsi un suo spazio. Per contrastare la concorrenza di Vodafone, Wind ed Iliad, la compagnia telefonica nazionale sta pubblicizzando una sua vantaggiosa tariffa.

TIM risponde ad Iliad con un’offerta da 50 Giga al costo di 7,99 euro

In numerosi store sparsi sul territorio italiano, il gestore italiano ha reso disponibile l’offerta TIM Supreme. Questo tipo di promozione è speculare alla famosa e popolare Giga 50 lanciata mesi fa da Iliad.

I nuovi abbonati di TIM, grazie a questa speciale tariffa, riceveranno un ticket all inclusive con la presenza di minuti per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili e Giga per connettersi in rete. Più nel dettaglio, i clienti potranno effettuare telefonate senza limiti su tutte le linee italiane e potranno navigare in rete per un massimo di 50 Giga utilizzando la velocità del 4G.

La ricaricabile ha un costo davvero basso: proprio come Iliad è previsto un canone mensile fisso di 7,99 euro. A questa somma gli utenti dovranno aggiungere soltanto 10 euro come spese di attivazione per la SIM.

Con TIM Supreme gli abbonati saranno abilitati a navigare con le nuove linee 4,5G ma allo stesso tempo non possono beneficiare delle innovative reti 5G.

La promozione di TIM si presenta al pubblico come una semplice ricaricabile winback: gli utenti interessati pertanto dovranno esercitare la portabilità del numero ai fini dell’attivazione. Per scegliere TIM Supreme basta recarsi in un negozio ufficiale del provider.