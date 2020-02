Una grande iniziativa è in procinto di espandersi nel sud della penisola Italiana, in particolar modo in Calabria. Ideato per poter fare intendere Internet e le relative sue potenzialità, il progetto a cui TIM ha dedicato particolare lavoro si è concretizzato grazie ad una “scuola mobile”, la quale approderà in almeno un in ciascuna delle 5 province ovvero Gioia Tauro, Vibo Valentia, Soverato, Cotronei e Rende.

TIM: la banda ultra larga raggiunge l’83% della popolazione in Calabria, ecco i dettagli.

Presentata nella giornata di ieri, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’iniziativa non sarà solo rilegata alla regione Calabria, ma bensì toccherà tutta la nazione grazie al raggiungimento ti bene 107 province italiane. A tale scopo, è stato dichiarato, verranno coinvolti oltre 400 formatori a cui sarà affidato il compito di sviluppare un programma di 20mila ore di lezione con l’obiettivo di insegnare il funzionamento di Internet a 1 milione di utenti.

Per chi fosse interessato ad approfondire le proprie conoscenze, in particolar modo, sappiamo che il progetto avrà inizio a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria il 3 febbraio per poi proseguire verso Vibo Valentia il 10 febbraio, Soverato in provincia di Catanzaro il 17 febbraio, Cotronei in provincia di Crotone il 24 febbraio e raggiungere la tappa finale di Rende, a Cosenza, il 2 marzo. È proprio così che la “scuola mobile” di TIM popolerà le principali piazze dei comuni per fornire informazioni alla popolazione e dare inizio alle prime classi informative che proseguiranno, poi, nelle settimane successive con dei veri e propri corsi in aula presso location cittadine.