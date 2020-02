I primi giorni di Febbraio segnano il rinnovo di una passa a Vodafone decisamente in grado di stendere Iliad, parliamo a tutti gli effetti della Special Unlimited 7, spettacolare soluzione purtroppo ancora oggi distribuita in versione operator attack, ergo attivabile solamente in seguito al soddisfacimento di determinati requisiti.

Come potete tranquillamente immaginare, data la sua natura, la campagna promozionale corrente risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per quegli utenti che si ritrovano ad essere in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, nonché pronti a richiedere la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, anche se si assesta sui 12 euro per l’offerta in sé, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM sulla quale portare il numero. L’attivazione, a differenza di altre soluzioni, è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale.

Passa a Vodafone: ecco la promozione che stavamo aspettando

Al netto di tutto questo, la passa a Vodafone in questione resta sicuramente una delle migliori offerte di sempre, in quanto permette di accedere tranquillamente a 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono precedentemente registrato sul territorio nazionale.

I costi fissi sono tutt’altro che elevati, a conti fatti l’utente dovrà pagare solamente 7 euro al mese addebitati direttamente, ed automaticamente, sul credito residuo della SIM ricaricabile. Non è presente infine alcun vincolo contrattuale di durata, sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretti a pagare penali di alcun tipo.