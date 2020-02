Grazie ad Internet ed alle numerose piattaforme disponibili, oggi, organizzare un viaggio è più semplice che mai. Gli strumenti messi a disposizione degli utenti consentono di pianificare qualsiasi aspetto di un viaggio: dalla ricerca e l’acquisto del biglietto aereo e dell’hotel alla scoperta dei migliori ristoranti in cui assaggiare i prodotti tipici del posto e partecipare ad attività o visite guidate diverse dal solito.

In questo articolo, proponiamo alcune delle migliori applicazioni per pianificare un viaggio direttamente dal tuo smartphone Android, disponibili gratuitamente sul Play Store di Google.

Le migliori app per organizzare un viaggio

Partiamo dalla ricerca e dalla prenotazione del volo. SkyScanner è una delle migliori applicazioni di questo genere. Con SkyScanner non solo è possibile confrontare centinaia di voli di numerose compagnie aeree, così da valutare anche le tariffe più economiche, ma permette anche di effettuare una ricerca sfruttando diversi filtri, per ottenere le migliori tariffe in base al periodo o le migliori offerte per i weekend successivi. L’app permette anche di cercare e prenotare una camera d’hotel e di noleggiare un’auto.

AirBnB è, invece, un’ottima piattaforma per prenotare una casa vacanza. E’ possibile filtrare la ricerca per prezzo, zona, servizi, o per il tipo di alloggio. Su AirBnB è anche possibile prenotare e prendere parte ad esperienze locali originali, per rendere il viaggio un’esperienza indimenticabile. In alternativa, è possibile cercare un hotel, un albergo o un ostello su Booking o Trivago.

Sei alla ricerca del miglior ristorante in zona in cui mangiare prodotti tipici del posto? TripAdvisor offre i migliori consigli, basando tali suggerimenti sulle recensioni lasciate da migliaia di persone che sono stati in quel posto prima di te. Anche su TripAdvisor sarà possibile prenotare esperienze locali o acquistare biglietti per musei e pass turistici. E se ciò non bastasse, puoi sempre consultare l’app Get Your Guide, per scegliere tra migliaia di attività, tour ed escursioni nelle vicinanze, evitando anche di fare la fila per acquistare i ticket in biglietteria.

Vuoi sapere come raggiungere la tua prossima meta e quale treno, metro o bus prendere? Scarica Moovit, una delle migliori app per gli spostamenti con il trasporto pubblico. Moovit suggerisce i migliori percorsi per raggiungere un determinato posto in treno, autobus, metro, taxi, Uber, o ancora con i servizi di Bike e Scooter sharing. L’app fornisce indicazioni precise sugli orari e sulle fermate da compiere per raggiungere la destinazione.

Insomma, poche app, ma quanto basta per organizzare un viaggio fantastico. Quale sarà la tua prossima meta?