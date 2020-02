Niente da fare, c’è sempre qualcuno pronto a sfruttare delle sventure per girarle a suo favore. Un ultimo caso non esattamente rincuorante è legato alla morte di Kobe Bryant, non sono una leggenda del basket, ma anche una figura modello per molti sportivi e non. Qualcosa ha deciso di diffondere un wallpaper commemorativo dell’atleta, inserendo tra l’altro anche il logo di Nike così da dargli quel tocco di ufficialità, con però annessa sorpresa.

Microsoft ha scoperto che il wallpaper che girava nascondeva un codice malevolo, si trattava di malware di cryptojacking ovvero quei malware che puntano a sfruttare la potenza di calcolo dei dispositivi di altri per guadagnare criptovalute. Nell’immagine era presente un Trojan contenente uno script il cui scopo era sfruttare la CPU per minare Monero. Il malware faceva collegare il dispositivo con il wallpaper in questione a un sito dove avveniva il passaggio dei dati.

Sfruttare la morte di Kobe Bryant per minare Monero

Ad aver scoperto quello che stava succedendo è stata Microsoft stessa tramite la propria unità di intelligence per la sicurezza. Sono stati in grado di rilevare un file HTML dannoso all’interno dell’immagine. Hanno anche affermato che lo strumento di Windows Defender SmartScreen è attualmente in grado di bloccare il sito web in questione così da impedire il cryptojacking.

While the world mourns the loss of an NBA legend, cybercriminals are, as expected, taking advantage of the tragedy. We found a malicious HTML file posing as a Kobe Bryant wallpaper that contains a coin mining script. pic.twitter.com/w2JwPvqFy5 — Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) January 30, 2020

Come qualcuno sottolinea non è la prima volta che succede. Era stato fatto anche con un’immagine di Taylor Swift solo che a questo giro hanno voluto sfruttare la fama di una persona morta e non di una viva.