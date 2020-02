Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra sono due degli smartphone di fascia alta più attesi dell’anno. Entrambi i dispositivi promettono prestazioni eccellenti, soprattutto in ambito fotografico, eppure presentano specifiche tecniche piuttosto differenti. In questo articolo, proponiamo un confronto tra Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra, effettuato sulla base delle informazioni emerse in Rete sino ad oggi, tuttavia non ancora confermate dalle rispettive aziende.

Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra: il display

Sia Huawei P40 Pro che Samsung Galaxy S20 Ultra presentano uno schermo di grandi dimensioni. Nel primo caso, potremmo avere a che fare con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e Refresh Rate a 120 Hz. Samsung Galaxy S20 Ultra, invece, dovrebbe essere dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra: processore, RAM e ROM

Huawei P40 Pro dovrebbe essere alimentato dal processore Kirin 990, con una GPU ARM Mali G76 MP16. Questo sarà accompagnato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, probabilmente espandibile con microSD. Samsung Galaxy S20 Ultra, invece, dovrebbe essere alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 865 o un Exynos 990, accompagnato da 12 GB o 16 GB di RAM. Saranno disponibili diversi tagli di memoria interna (128 GB, 256 GB e 512 GB), comunque espandibile con microSD fino a 1T.

Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra: fotocamera

Samsung Galaxy S20 avrà una fotocamera posteriore a quattro sensori: sensore principale da 108 MP, un teleobiettivo da 48 MP, una grandangolare da 12 MP e un sensore ToF per effetti Bokeh. La fotocamera dovrebbe supportare zoom ottico 10X, zoom digitale 100X e la registrazione video in 8K. Anche Huawei P40 Pro dovrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore a quattro sensori. Nello specifico, il modulo fotocamera dovrebbe così comporsi: sensore Quad Quad Bayer da 52 MP con funzione di fusione 16-in-1, un sensore da 40 MP, periscopio da 8 MP con zoom ottico 10X e un sensore ToF 3D.

Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra: batteria

Infine, ma non meno importante, la batteria. Huawei P40 Pro dovrebbe essere dotato di una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50 W. Samsung Galaxy S20 Ultra, invece dovrebbe implementare una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W.