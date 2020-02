Fortnite è uno dei pochissimi giochi che ha riscosso un successo incredibile, a livello mondiale. Ideato e sviluppato da Epic Games, Fortnite, è un gioco che in positivo o in negativo fa discutere spesso dalla sua originalità.

I continui aggiornamenti permettono al team di sviluppo di introdurre sempre delle nuove funzioni e novità incredibili per non far stancare i players con un gioco monotono. A tal proposito, questo 2020 con recenti aggiornamenti è iniziato benissimo, ma i players sembrano essere un po’ delusi dell’ultima decisione presa. Eccovi svelati i dettagli.

Fortnite: rinviata la stagione 2, ecco come si fa perdonare Epic Games

Il due Febbraio era programmato l’arrivo della stagione due, ma sembra essere stata posticipata a giorno 20 Febbraio. Purtroppo, i players delusi sono numerosi e non ci hanno pensato due volte a farlo sapere ad Epic Games tramite segnalazioni e commenti in rete.

Epic Games insieme al suo team di sviluppo, infatti, ha deciso di proporre una serie di iniziative legate ad alcuni e importanti eventi sportivi. Anche per quest’anno sono previste una serie di skin nuove per il Super Bown previsto per il 3 di Febbraio.

Le novità, però, potrebbero non finire qui perché secondo alcune informazioni scovate da dataminer Epic Games ha deciso di introdurre un aggiornamento segreto nelle prossime ore. Con questo nuovo aggiornamento molto probabilmente sarà possibile accedere ad altre due skin a tema football americano e un nuovo balletto.

Non resta che attendere l’arrivo dell’aggiornamento per tutti i players in modo da scoprire tutte le novità introdotte.