Esselunga supera le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con una nuova soluzione, mirata esclusivamente sul singolo prodotto, dal retrogusto accattivante, sopratutto per coloro che amano incondizionatamente il brand Apple.

Fino al 5 febbraio è infatti stata attivata l’offerta tech sull’iPhone Xs, un buonissimo dispositivo di fascia alta, ma appartenente alla precedente generazione, in quanto sul mercato è già possibile acquistare il nuovo iPhone 11. La campagna promozionale risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, solo ed esclusivamente nei punti vendita, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Risparmiare al massimo con i nostri codici sconto Amazon distribuiti gratuitamente sul canale Telegram.

Volantino Esselunga: le offerte tech non hanno rivali

I prezzi del volantino Esselunga sono da sempre molto invitanti, anche oggi pensare di acquistare l’iPhone Xs pagandolo soli 599 euro può essere considerato come un plus da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Sebbene non sia più l’ultimo modello, a conti fatti la scheda tecnica è ancora di alto livello: due fotocamere posteriori da 12 megapixel (grandangolo + teleobiettivo), 4GB di RAM, processore hexa-core, iOS 12, display 5.8 pollici Super Retina HD OLED, fotocamera frontale da 7 megapixel, riconoscimento facciale 3D, 64GB di memoria interna e moltissimo altro ancora.

L’acquisto, come sempre accade parlando di Esselunga, potrà essere completato esclusivamente nei punti vendita e non sul sito ufficiale. Il modello in questione è distribuito nella versione no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi dalla data in cui è stata completata la compravendita. La promozione è attiva fino al 5 febbraio, a meno che non vengano esaurite in anticipo le scorte.