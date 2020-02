Gli aumenti telefonici, oramai, sono sempre all’ordine del giorno e i consumatori continuano a ricevere comunicazioni in merito alla propria tariffa che sta per aumentare di costo. Purtroppo già nell’anno appena passato tantissimi consumatori con una tariffa Tim, Wind, Vodafone o 3 Italia attiva hanno già subito rigori aumenti, ma a quanto pare sembra non essere finita.

Le rimodulazioni contrattuali fanno parte delle tariffe telefoniche e ad essere soggette maggiormente sono quelle che inizialmente vantano un prezzo piuttosto economico. Fortunatamente, si tratta di modifiche unilateri dove il cliente può essere libero di scegliere se disattivare l’offerta oppure rimanere e sostenere un prezzo superiore rispetto a quello iniziale. E’ bene comunque prestare attenzione perché, spesso, per recedere dal contratto è necessario sostenere costi di penale.

Comunque sia, per il momento, le tariffe telefoniche soggette a queste rimodulazioni sono alcune targate Tim. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Aumenti telefonici: questa volta le tariffe telefoniche interessate sono quelle di Tim

Il gestore telefonico blu comunica che gran parte dei suoi clienti potrebbe ricevere una comunicazione in merito a delle rimodulazioni telefoniche in arrivo. Secondo alcune indiscrezioni, diversi clienti hanno già ricevuto il cruciale SMS di avviso e l’aumento dovrebbe partire dal 27 di Febbraio di quest’anno. A quanto pare, l’aumento dovrebbe essere di 1,99 Euro in più ogni mese.

Le tariffe telefoniche d’interesse ancora non si conoscono, ma sicuramente nei prossimi giorni è possibile scoprire qualche dettaglio in più. Si consiglia, però, di controllare giornalmente i propri SMS o la propria casella di posta elettronica per verificare il tempo limite per recedere dal contratto.