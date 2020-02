Il colosso americano Apple ha recentemente dichiarato nuovi record per vendite e guadagni tramite i propri servizi. Il 2020 sembrerebbe presentarsi in quest’ottica. Secondo le ultime indiscrezioni l’azienda di Cupertino presenterà una valanga di nuovi prodotti.

Di alcuni di questi nuovi prodotti ne abbiamo parlato anche recentemente, su iPhone 2020 abbiamo ricevuto talmente tante indiscrezioni che potremmo parlarne per giorni. Scopriamo gli ultimi dettagli emersi.

Apple nel 2020 presenterà tantissimi nuovi prodotti

Le ultime indiscrezioni sono arrivate dal più informato di tutti, ovvero Ming-Chi Kuo, che negli ultimi anni non ha sbagliato nessuna previsione che riguardasse l’azienda. Quest’ultimo dopo aver realizzato un report completo sulle possibili caratteristiche dei nuovi iPhone, che saranno presentati durante l’autunno, ha voluto esternare anche le informazioni in merito a tantissimi altri prodotti che potrebbero nascere in quest’anno.

Partiamo con MacBook 13 e MacBook Air, il primo vedrà un rinnovamento generazionale. Stiamo parlando di nuovi processori, usciti negli ultimi mesi, e soprattutto una nuova tastiera. Il notebook arriverà intorno la prima metà del 2020 ed è probabile che l’azienda decida di presentarlo già nel mese di marzo. Per quanto riguarda MacBook Air, l’azienda potrebbe decidere di sostituire il display con il più interessante pannello True Tone. L’arrivo previsto sul mercato è fissato per luglio 2020.

Le novità non riguardano solamente gli updati, anzi. L’azienda potrebbe introdurre anche una novità che riguarda i tag a banda ultra larga. Si tratta di Air Tag, che permetteranno agli utenti di avere sempre la localizzazione appunto del tag, nel proprio smartphone. Questo piccolo accessorio potrà essere posto anche nei portafogli, nelle chiavi o in altri prodotti considerati “importanti”. Non mancheranno AirPower Mini, nuove AirPods e molto altro. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprirlo.