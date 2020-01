Il mese di Febbraio 2020 è ormai alle porte, anche Wind ha deciso di rinnovare due delle migliori offerte attualmente in circolazione, continuando ad offrire agli utenti la possibilità di risparmiare moltissimo, godendo nel contempo contenuti di alto livello.

Entrambe le soluzioni che andremo a raccontarvi, va ricordato, sono disponibili solo ed esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che gli unici fortunati utenti che le potranno attivare saranno coloro che soddisfano determinati requisiti, come il possesso di una SIM ricaricabile in particolare. La portabilità è sempre obbligatoria, come ad esempio il vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale il consumatore si ritrova ad essere costretto a restare cliente di Wind, onde evitare il pagamento di una penale di 15 euro.

Passa a Wind: le promozioni che non fanno sconti alle rivali

La più interessante fra tutte è sicuramente la All Inclusive 50 Fire, raggiungibile dai clienti di Iliad o di un operatore virtuale (no Lycamobile, ma inclusi ho.Mobile e Kena Mobile), prevede un costo fisso di 6,99 euro al mese per godere di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Discorso simile per la All Inclusive Special 50, sostanzialmente la stessa identica offerta, ma con la differenza che potrà essere attivata solamente dagli uscenti da LycaMobile e che richiede il pagamento di 9,99 euro al mese a titolo definitivo.

Entrambe prevedono l’addebito sul credito residuo, ma resta essere possibile l’attivazione della versione Easy Pay, con pagamento tramite conto corrente e raddoppio dei giga fruibili mensilmente, senza costi aggiuntivi.