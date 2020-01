Stanno per arrivare tante novità in casa WhatsApp. Questo 2020 sarà un anno particolarmente strategico per la chat di messaggistica istantanea. Dopo un 2019 passato quasi in sordina, gli sviluppatori hanno intenzione di riprendere la costante attività di aggiornamento per la piattaforma.

La prima grande novità dell’anno, come oramai noto, sarà la modalità notturna. Proprio in questi giorni è previsto il primo rollout della cosiddetta Dark Mode sugli smartphone.

WhatsApp, a Febbraio la chat non sarà più presente su questi device

Gli sviluppatori hanno scelto una via maestra da seguire: per offrire al pubblico aggiornamenti all’avanguardia, si privilegeranno tutti gli smartphone di ultima generazione.

Non c’è dubbio, infatti, che gli upgrade comportano degli investimenti che a loro volta comportano dei sacrifici. WhatsApp, tra pochi giorni, eliminerà la sua compatibilità con alcuni modelli di smartphone e sistemi operativi.

La notizia più chiacchierata, a tal proposito, è la fine delle attività della chat per i Windows Phone. Da domani, la piattaforma di messaggistica non sarà più disponibile al download con il poco popolare OS di casa Microsoft.

Pochi utenti sanno, invece, della fine delle compatibilità per Android ed iOS. Ad esempio sempre nelle prossime ore WhatsApp non sarà più disponibile sugli smartphone che hanno Android 2.3.7 come sistema di riferimento. Per il mondo Apple, invece, a rischio ci sono tutti gli utenti possessori di un iPhone con iOS 8 o versioni precedenti.

Laddove è possibile aggiornare sistema operativo, WhatsApp sarà disponibile anche su smartphone più datati. Ricordiamo ancora una volta che gli utenti interessati da questo provvedimento sono davvero poche migliaia.