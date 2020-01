Il volantino Trony rappresenta indiscutibilmente la migliore occasione per gli utenti italiani, in particolar modo i residenti nelle regioni Calabria e Sicilia per risparmiare sull’acquisto di alcuni dei più importanti dispositivi di tecnologia generale e non solo.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi valida esclusivamente nei negozi delle suddette location, fino all’11 febbraio, non altrove in Italia o sul sito ufficiale dell’azienda. Alla base del volantino Trony troviamo il solito Tasso Zero, ovvero l’opportunità di ottenere un finanziamento senza interessi, tramite il quale vedersi rateizzare il pagamento dell’intera cifra da versare per l’acquisto direttamente sul conto corrente.

Trony: il volantino non ha pietà delle rivali del settore

L’idea dell’azienda è stata quella di convincere il maggior numero di utenti all’acquisto, di conseguenza ha lanciato una campagna il più varia possibile. In primis troviamo i top di gamma del settore, come Huawei P30 Pro o Samsung Galaxy S10+ a 699 e 849 euro, ma approfondendo la questione si possono scoprire anche tantissime occasioni più a buon mercato.

Prima fra tutte sicuramente quella relativa allo Huawei Nova 5T, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni per l’estrema qualità nascosta alle spalle di un prezzo di vendita pari a soli 399 euro.

Il volantino Trony non si ferma qui e cerca di estendere i propri tentacoli anche verso il mondo dei notebook, delle televisori, degli elettrodomestici e altro ancora. Per maggiori informazioni, nonché per conoscere ogni singolo prezzo pensato dall’azienda, aprite le pagine che trovate poco sotto.