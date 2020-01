Il volantino Comet appare essere davvero sorprendente, in questi giorni l’azienda ha deciso di lanciare una promozione ricchissima di occasioni da saper sfruttare e cogliere al volo su tantissime categorie merceologiche, dagli smartphone, fino agli elettrodomestici in generale.

Alla base della soluzione corrente troviamo al solito il più classico dei Tasso Zero, l’utente che supererà una determinata soglia di spesa avrà la possibilità di richiedere all’azienda un finanziamento da restituire senza interessi in rate fisse addebitate automaticamente sul conto corrente bancario. Il volantino Comet risulta oggi essere attivo sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, scegliendo di completare la compravendita online sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Approfittate delle offerte e dei codici sconto Amazon disponibili sul nostro canale Telegram.

Volantino Comet: i prezzi permettono di risparmiare tantissimo

Il volantino Comet vuole stupire gli utenti a partire dagli smartphone, senza però andare a toccare i modelli più costosi, i cosiddetti top di gamma, ma concentrandosi quasi totalmente su terminali dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il migliore dell’intera campagna resta sicuramente lo Huawei Nova 5T, un dispositivo che non necessita di presentazioni per la sua grandissima qualità costruttiva ed un insieme di caratteristiche tecniche di fascia alta, raggiungibili con un esborso di soli 399 euro.

In alternativa, per coloro che desiderano ancora qualcosa di più, è possibile approfittare dell’Oppo Reno 2, uno smartphone dalle qualità indubbie, oggi in vendita a soli 499 euro.

Naturalmente il volantino Comet non si ferma qui e garantisce l’accesso ad una infinità di prezzi bassi da saper cogliere immediatamente al volo, scopriteli qui sotto.