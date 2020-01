Durante il corso del 2019 centinaia di migliaia di italiani sono stati colpiti da molteplici truffe digitali come ad esempio quelle bancarie e quelle legate al Phishing via mail e via SMS. Con l’arrivo del 2020, purtroppo, la situazione si è peggiorata tant’è che, ad oggi, migliaia di clienti Tim, Wind, Tre e Vodafone sono stati colpiti da una pericolosissima truffa telefonica.

Molteplici italiani, infatti, sono già corsi ai ripari per difendersi da questa nuova truffa che, apparentemente, si presenta come tutte le altre ma, in realtà, è decisamente molto più pericolosa di quelle conosciute fino ad oggi. La nuova frode telefonica, infatti, non è operata da semplici truffatori, bensì, da esperti Hacker e Cyber criminali che stanno mettendo a segno quotidianamente decine e decine di colpi.

La truffa ideata da questi malintenzionati è stata soprannominata Sim Swap Scam e, purtroppo, sfrutta le informazioni lasciate dalle vittime sui propri profili social per clonare le Sim telefoniche di questi ultime. A quanto pare, però, non si tratta della classica truffa delle Sim clonate poiché, in questo caso, i truffatori riescono ad accedere anche al conto corrente della vittima colpita. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Sim Swap Scam: ecco la nuova truffa che colpisce i clienti di Tim, Wind, Tre e Vodafone

Nonostante clonare una Sim richiede tempo ed impegno, i malintenzionati non si perdono di certo d’animo. Dopo aver raccolto quante più informazioni possibili legate alla vittima prescelta, questi ultimi inoltrano una richiesta di smarrimento Sim all’operatore telefonico. Dopo aver ricevuto la nuova Sim a casa, quindi, i Cyber criminali sfruttano il numero certificato dell’utente per richiedere una password temporanea di accesso alla piattaforma di Home Banking dell’utente colpito. A questo punto, quindi, accedere al conto corrente della vittima diventa un gioco da ragazzi.