L’operatore virtuale SunMobile ha da qualche ora comunicato che, a partire dal prossimo 14 maggio 2020, cesseranno di esistere i propri servizi. Lo ha fatto attraverso un comunicato stampa.

Vi ricordo che SunMobile è un operatore di rete mobile con sede in Hong Kong. L’operatore è nato grazie alla join venture di HKT e Telecom Digitale. Scopriamo insieme il motivo della sua cessazione.

SunMobile cesserà i propri servizi a partire dal 14 maggio 2020

All’interno del proprio sito ufficiale l’operatore ha annunciato che i propri servizi verranno sospesi in data 14 maggio 2020. Di conseguenza tutti i suoi clienti di linea mobile dovranno effettuare la portabilità del proprio numero verso un altro operatore per non perdere il proprio numero di telefono. Per farlo è necessario indicare come operatore di provenienza BT Italia.

Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito dell’operatore: “Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che per cause di forza maggiore non imputabili alla nostra azienda, i servizi SunMobile verranno sospesi in data 14 maggio 2020, pertanto la Sim in suo possesso dopo tale data, non potrà più essere utilizzata per traffico voce, sms e dati, sia in entrata che in uscita. Il nostro fornitore Bt Italia (MVNO) ci ha comunicato la mancata volontà di rinnovo del contratto di fornitura, pertanto ai sensi dell’articolo 23 delle condizioni di fornitura e entro i termini previsti dalla normativa vigente, la informiamo e invitiamo a procedere alla portabilità verso altro operatore entro i termini comunicati“.

E ha continuato: “Le ricordiamo che in fase di portabilità dovrà indicare come operatore di provenienza BT Italia e che potrà richiedere il trasferimento del credito residuo al netto dell’eventuale commissione applicata dal suo nuovo operatore. In assenza di richieste di passaggio ad altro operatore, perderà il diritto d’uso della numerazione e l’eventuale credito residuo. Grazie per essere stato con noi. SunMobile“. In assenza di una qualunque richiesta di passaggio ad altro operatore, il cliente perderà il diritto d’uso della propria numerazione e l’eventuale credito residuo. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.