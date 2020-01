Guardare il telefono mentre siamo in macchina e stiamo guidando è un pericolo, un brutto vizio che nessuno dovrebbe avere, eppure chiunque possieda sia una macchina che uno smartphone lo ha fatto almeno una volta, è impossibile resistere alla tentazione quando riceviamo un messaggio, una notifica o addirittura una chiamata.

Quali sono i rischi che corriamo con gli smartphone in auto

Prima di tutto va detto che il rischio maggiore è naturalmente quello di fare qualche incidente. È più che normale se guardiamo il telefono, rischiare di distrarci dalla strada, sebbene molti di noi diano per scontato di essere sempre in grado di avere i riflessi pronti in qualunque circostanza. Non è così: una delle principali cause di incidenti stradali è proprio l’utilizzo dello smartphone alla guida. Non fatelo!

Detto questo, ci sono altri rischi, non mortali ma che comunque sono delle rogne che è sempre meglio evitarci laddove possibile. Stiamo parlando delle sanzioni che si rischiamo di prendere se non utilizziamo il nostro dispositivo in maniera corretta. Il rischio maggiore è quello di vederci sequestrare la patente, certo non al primo colpo ma se si venisse scoperti almeno due volte in due anni, il pericolo di perderla diventerebbe concreto. La prima volta il conducente perderà 5 punti dalla patente e dovrà pagare una sanzione che va da 161 a 647 €. Ad ogni modo, già da tempo si desidera portare il sequestro della patente già alla prima volta che un conducente viene colto a utilizzare lo smartphone alla guida. Ricordatevi sempre di utilizzarlo unicamente con il vivavoce o con gli auricolari, è importante che le mani siano libere e che anche un orecchio sia libero a sua volta e in ascolto della strada. Infine potete utilizzare il dispositivo con i comandi vocali, ma solo se lo avete connesso al Bluetooth dell’auto, prima di mettervi alla guida, perché non potrete più farlo mentre siete in movimento. Vi ricordiamo che l’utilizzo dello smartphone è sempre e comunque un rischio e bisogna saperlo utilizzare in maniera corretta.