Una serie televisiva trasmessa sulla nota piattaforma di streaming online, Netflix, ha riscosso un successo incredibile: Lucifer. Lo show inizialmente trasmesso su Fox può essere visto direttamente sulla piattaforma aspettando la quinta stagione.

Tom Kapinos ha confermato questi nuovi episodi nelle settimane scorse, ma potrebbe mandare in onda una prima parte e successivamente l’altra. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Lucifer 5: ecco quali sono le novità sui nuovi episodi in arrivo

La nuova stagione di Lucifer è confermata e gli episodi sono confermati come prima visione sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo: Netflix. La serie televisiva ha riscosso un successo notevole e in rete non si fa altro che parlare di questa tanto attesa quinta stagione.

Secondo alcune indiscrezioni, i nuovi episodi potrebbero arrivare nel mese di Maggio di quest’anno, ma soltanto una parte degli episodi. A quanto pare, Tom Kapinos ha deciso di dividere la stagione in una prima parte e in una seconda.

Secondo altre indiscrezioni emerse in queste ultime ore, gli episodi potrebbero essere dieci in totale come la stagione precedente e di durata di 40/55 minuti ciascuna. Inoltre, la produzione della serie tv avrebbe spoilerato i titoli delle puntate tramite un tweet su Twitter:

“ Really sad Devil guy ”;

”; “ Lucifer! Lucifer! Lucifer! ”;

”; “ Diablo ”;

”; “ What chicken? ”;

”; “ Detective Amenadiel ”;

”; “ BluBallz ”;

”; “ Our Mojo ”;

”; “ Redacted ”;

”; “Bloody Celestial Karaoke Jam”.

Quelle appena elencate sono solo indiscrezioni e supposizioni; difatti, non resta che attendere conferme ufficiali per scoprire qualcosa in più su questa quinta stagione della serie televisiva intitolata Lucifer.