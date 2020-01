L’inizio del 2020 ha confermato la tendenza degli ultimi mesi del 2019. Anche in questo nuovo anno, Iliad sta dimostrando tutta la sua solidità. I numeri del provider francese continuano ad essere in perenne ascesa. Nel suo giovane arco di vita, Iliad è riuscita a mantenere intatta la sua popolarità, al netto di quelle che sono state alcune polemiche.

Iliad, più Giga per tutti gli utenti che si mettono in viaggio

Tra le polemiche delle scorse settimane, non possiamo non segnalare la discussione relativa al roaming internet. Il gestore transalpino come gli altri operatori attivi in Italia ed in Europa ha sposato la causa del servizio Roaming Like at Home. Di base questo servizio offre a tutti i cittadini dell’Unione Europea connessione internet gratuita negli Stati membri.

Anche gli utenti Iliad come quelli di Vodafone o di Wind, hanno avuto da ridire per le politiche legate al roaming. I dissapori sono nati per soglie oggettivamente basse per la navigazione internet dall’estero.

Sino a qualche tempo fa, gli utenti che si mettevano in viaggio potevano beneficiare solo di 2 Giga. Un miglioramento vi è stato nel corso della scorsa estate, ma la grande novità è arrivata nei primi giorni di questo 2020.

Iliad ha previsto un regalo per tutti i clienti con attiva la tariffa Giga 40. La novità consistente nel fatto che ora anche chi ha attiva la Giga 40 ora potrà beneficiare di 4 Giga per la navigazione internet senza spese extra in uno Stato dell’UE. Con la nuova strategia commerciale si materializza finalmente una parità di trattamento per Giga 40 e Giga 50.