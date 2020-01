Da sempre Asus è stata la regina per quanto riguarda il gaming estremo ad alte prestazioni e non perde mai occasione per ribadire il concetto.

La famiglia di prodotti Republic of Gamers (ROG) costituisce da sempre un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore che non badano a spese per fornire la propria postazione di ogni elemento con caratteristiche al top.

Le nuove cuffie ribadiscono il concetto

Le cuffie recentemente ufficializzate da Asus non fanno altro che sottolineare la qualità che contraddistingue i prodotti ROG, si presentano con delle caratteristiche veramente eccezionali.

Si parte con la tecnologia surround 7.1 reale grazie agli otto driver ASUS Essence e Virtual Subwoofer grazie ai quali le cuffie sono in grado di offrire una spazialità audio 3D veramente eccelsa, permettendo al giocatore di capire la provenienza di ogni suono.

Per ciò che concerne il microfono, esso sarà dotato di cancellazione del rumore intelligente, grazie alla quale le comunicazioni in game saranno chiare e cristalline, questo permesso da un’intelligenza artificiale che apprende e cancella i rumori in modo ottimizzato.

Si continua con quattro driver ESS 9601 ed un amplificatore DAC ROG 7.1, i quali accoppiati forniscono un’esperienza di tipo home-theatre grazie anche ai codec audio SupremeFX S1220A, che restituiscono un audio di estrema purezza e nitidezza.

Ad impreziosire il prodotto ci pensano i cuscinetti ROG Hybrid e i padiglioni in lega d’alluminio, i quali conferiscono al prodotto un comfort per aiutare a sostenere lunghe sessioni di gioco, dal momento che il design a D inversa riduce la pressione sulla testa e garantisce un isolamento uditivo d’eccellenza.

Tutto ciò si unisce unisce ad una leggerezza e resistenza tipiche della lega di alluminio.