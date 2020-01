Dal 2011 Black Mirror ci ammonisce dell’uso eccessivo che facciamo dei nostri schermi. In effetti, descrive la pericolosa deriva della tecnologia in genere. Ciò che la rende affascinante sono le storie autoconclusive indipendenti l’una dall’altra, visto che il cast, i set e la sceneggiatura cambiano ogni volta.

Black Mirror stagione 6: le nuove puntate a breve su Netflix

Tuttavia, l’ultima stagione di Black Mirror è stata rilasciata ormai nel 2019, e sembra impossibile aver prodotto nuovamente solo 3 episodi. Da come ci siamo lasciati nella quinta serie, c’è troppa carne al fuoco per non continuare con una nuova stagione, e di certo non è bastato che Netflix abbia rilasciato il film Bandersnatch.

Dunque non abbiamo notizie della serie da 8 mesi, e dalla piattaforma di streaming non ci sono notizie di sorta. Meno male che ci ha pensato Charlie Brooker, il creatore della serie, che in merito la produzione eventuale di una sesta stagione di Black Mirror ha dichiarato:”non credo che ci sia qualcosa che ci fermi (…) potremmo fare una tantum, potremmo fare una storia in corso, potremmo fare spin-off“.

Dunque, perché Netflix sta aspettando per annunciare i nuovi episodi? C’è già chi presume che la sesta stagione arriverà entro la fine dell’anno, ma a questo punto sarebbe ora che qualche notizia ufficiale esca fuori.