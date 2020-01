American Horror Story, è velocemente diventata una serie cult che ha saputo crearsi un pubblico fidato. La sua caratteristica principale, oltre alle tematiche horror che da sempre appassionano gli amanti del genere, è di riprendere man mano tutti i più classici cliché che lo hanno rappresentato nel tempo.

Cosa sappiamo sulla decima stagione di American Horror Story

La certezza che abbiamo al momento è la presenza di Sarah Paulson, riconfermata da lei stessa. L’attrice non si è sbottonata sulla trama, ha dichiarato di non sapere nulla e ha garantito però che non comparirà solo come guest star ma proprio in uno dei ruoli principali. Sulla trama in sé non abbiamo molte notizie, non si conosce neanche il tema della stagione e non è stata data nessuna conferma sulla presenza di Evan Peters, seppure egli stesso abbia detto che prima o poi avrebbe potuto fare ritorno nel cast di American Horror Story. Emma Roberts, Leslie Grossman, Cody Fern e Billie Lourd sono tutti nomi che potrebbero tornare in questa stagione, mentre invece sarà di nuovo assente Jessica Lange, la quale ha deciso che non tornerà neanche in eventuali stagioni future.

Ryan Murphy, creatore della serie, ha dichiarato che in un episodio della nona stagione, precisamente l’ottavo episodio, si nasconde proprio un indizio chiave per capire il tema della decima. Questa potrebbe inoltre essere la stagione finale della serie, poiché è l’ultima per la quale gli autori avessero preso accordi. Le riprese non sono ancora state fatte, perciò non si sa nulla sulla data di uscita, sebbene ci siano buoni motivi per credere che avvenga intorno a settembre 2020 negli stati uniti, pertanto con circa due mesi di ritardo in Italia, potremmo vederla già questo Natale! Vi aggiorneremo presto!