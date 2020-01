Amazon ha 150 milioni di membri Prime ora

“Abbiamo reso la consegna Prime più veloce – il numero di articoli consegnati ai clienti statunitensi con la consegna gratuita in un giorno e nello stesso giorno di Prime è più che quadruplicato in questo trimestre rispetto allo scorso anno“, ha dichiarato il CEO Jeff Bezos in una nota. “I membri hanno ora la consegna gratuita di generi alimentari in due ore dal mercato Amazon Fresh and Whole Foods in oltre 2.000 città e paesi degli Stati Uniti“. Inoltre, Bezos ha affermato che i membri Prime hanno anche guardato il doppio di film e programmi TV su Prime Video rispetto allo scorso anno.

Amazon: le vendite sono aumentate insieme alle spese

L’adesione Prime è solo una delle tante notizie positive che emergono dal rapporto sugli utili dell’azienda. Ha anche registrato $ 87,4 miliardi di entrate, che è un enorme aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche i profitti dell’azienda sono aumentati dell’8% a $ 3,3 miliardi durante il trimestre festivo. I guadagni di Amazon hanno superato le stime di oltre il 50 percento, causando un aumento del prezzo di oltre il 13 percento dopo la chiusura.

Il Wall Street Journal ha riferito che uno dei fattori chiave di questo aumento è la stagione dello shopping natalizio dell’anno scorso, dove Amazon ha superato la concorrenza. A quanto pare Amazon ha dichiarato di essere stata una delle migliori stagioni di shopping natalizio della sua storia, con oltre un miliardo di ordini spediti.

Tuttavia, le cose non sono perfette. Il passaggio alla spedizione in un giorno è stato costoso per Amazon a causa di un aumento delle spese di magazzino e consegna. Amazon Web Services (AWS), che è uno dei suoi maggiori produttori di denaro, ha anche rallentato grazie alla concorrenza di Microsoft e Google. Secondo i rapporti, AWS ha una crescita stimata del 32 percento, che è abbastanza debole rispetto agli anni precedenti.