Il volantino Esselunga fa impazzire gli utenti e gli amanti del brand Apple con una campagna promozionale molto interessante, al cui centro troviamo l’ultimo iPhone Xs ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

A differenza delle solite campagne promozionali “Speciale Multimedia” in cui l’azienda decideva di scontare un numero sempre maggiore di modelli, offrendo al consumatore finale una vasta possibilità di scelta, in questo caso parliamo di offerta tech, quindi di singola riduzione attivata esclusivamente su un determinato prodotto. L’acquisto potrà essere completato entro e non oltre il 5 febbraio 2020 nei punti vendita sparsi per il territorio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: il prezzo finale per l’iPhone Xs

Il prodotto preso in considerazione dal volantino Esselunga è proprio l’iPhone Xs, uno dei modelli più desiderati degli ultimi anni, anche se recentemente surclassato dall’iPhone 11/11 Pro.

La scheda tecnica parla a tutti gli effetti di un terminale dal grandissimo potenziale, in particolar modo conta un display da 5.8 pollici Super Retina HD Oled, affiancato da 4GB di memoria RAM, un processore hexa-core A12 Bionic, ben 64GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore da 12MP (composta da grandangolo e teleobiettivo), nonché un componente frontale da 7 megapixel e sblocco con il volto in 3D.

L’acquisto comporterà una spesa finale abbastanza ridotta, parliamo a tutti gli effetti di soli 599 euro per la versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.