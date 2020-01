Le truffe assediano i conti correnti dei poveri utenti PostePay che, al giorno d’oggi, si ritrovano a dover prestare la massima attenzione ad ogni messaggio di posta elettronica, proprio per evitare di incappare in una bruttissima sorpresa, che porterebbe al furto dei dati sensibili.

Il problema è più grande di quanto vi potremmo anche solamente raccontare, ed ovviamente non si limita alle sole carte ricaricabili PostePay. Tutto è legato al cosiddetto phishing, un meccanismo che affonda le proprie radici in anni ed anni di tentativi di truffa ai danni dei contribuenti.

Il malvivente invia un messaggio di posta elettronica fingendosi l’azienda di riferimento, nel nostro caso Poste Italiane, ed integrando all’interno un testo con il quale invita il malcapitato a premere un link per collegarsi (ipoteticamente) al sito ufficiale per la modifica della password, la riattivazione dell’account o impedire il furto dei dati sensibili.

PostePay: attenzione alle nuove truffe

Ciò che il malcapitato a volte non comprende è la natura fittizia e malevola di tutto questo, in quanto il sito collegato non è ovviamente l’ufficiale, ma una copia in tutto e per tutto gestita direttamente dai malviventi. Inserendovi le credenziali si consegneranno username e password nelle mani dei suddetti, offrendogli in pratica libero accesso al conto corrente (con il conseguente furto del denaro).

E’ bene ricordare che Poste Italiane non invia assolutamente messaggi di posta elettronica di questo tipo, a meno che non ne abbiate presentata effettiva richiesta. Se vi trovaste in una simile situazione, inviate una segnalazione all’azienda, potreste salvare i conti di altri clienti.