Sono ore calde per quanto riguarda le offerte telefoniche in scadenza nel mese di gennaio. Tra i vari operatori attivi, c’è sicuramente PosteMobile che non vuole lasciare a mani vuote i consumatori. Proprio per questo motivo che ha deciso di pubblicare sul proprio sito ufficiale una serie di offerte dedicata a tutti i nuovi clienti.

Coloro che vogliono cambiare operatore e passare a PosteMobile possono attivare: Creami Style e Creami WeBack. Entrambe le offerte sono attivabili in versione free, cioè non ci sono obblighi di target e quindi qualsiasi cliente (provenendo da qualunque compagnia telefonica) può richiedere l’attivazione.

Offerte per tutti i nuovi clienti: Creami Style e Creami WeBack

Le offerte di cui stiamo parlando sono formate dai ‘credit’ che consentono ai clienti di effettuare chiamate e inviare sms. Naturalmente, sia Creami Style che Creami WeBack includono anche una soglia di giga per effettuare la navigazione su internet. Tutto ciò ad un prezzo inferiore ai 10 Euro, quindi può invogliare molti utenti.

L’offerta Creami Style include 500 credit per utilizzare chiamate verso tutti i numeri nazionali e sms verso tutti i numeri mobili nazionali. La tariffa si completa con 5 giga di traffico dati in velocità 4G. Il prezzo mensile è di 5 Euro.

L’altra offerta Creami WeBack propone credit illimitati per utilizzare chiamate verso tutti i numeri nazionali e sms verso tutti i numeri mobili nazionali. La tariffa si completa con la bellezza di 50 giga di traffico dati in velocità 4G. Il prezzo mensile è di 9,99 Euro.

Le due offerte sono disponibili fino a nuova comunicazione.