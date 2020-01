MIDI 2.0: revisionata l’interfaccia musicale per la prima volta

MIDI 2.0: le caratteristiche del nuovo collegamento alla strumentazione

Ed è giunto il momento per un nuovo standard. Mentre i cavi DIN a 5 bit utilizzati negli anni ’80 non potevano gestire l’audio ad alta risoluzione, le specifiche MIDI 2.0 sono pronte per qualsiasi connettore digitale che desideri utilizzare e inizieranno con il targeting Porte USB. Ciò consente una tempistica molto più accurata e una risoluzione molto maggiore aggiornando i messaggi da sette bit fino a 32 bit.

Dovrebbe anche rendere gli strumenti più facili da usare. I profili imposteranno automaticamente gli ingranaggi per l’uso previsto e una funzionalità chiamata Scambio di proprietà che utilizza JSON (JavaScript Object Notation). Questo servirà per inviare informazioni di configurazione più dettagliate. Trascorrerai meno tempo a spostarti tra i preset e più tempo a fare musica. Inoltre alcune di queste funzionalità possono essere utilizzate anche su hardware con specifiche MIDI 1.0 precedenti. Come osserva Reverb.com , c’è ancora spazio per miglioramenti su cose come il collegamento in rete di più dispositivi, ma rappresenta un enorme aggiornamento rispetto al vecchio standard e sarà utile per chiunque cerchi di realizzare un album vincitore dei Grammy, sia che si trovi nella loro camera da letto o uno studio completo.