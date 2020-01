Il proprio smartphone potrebbe essere sotto controllo in qualsiasi momento e la privacy dei consumatori potrebbe rischiare dei seri pericoli. Purtroppo, con l’innovazione di questa tecnologia è sempre più facile rubare i dati personali delle persone come intercettare un dispositivo.

Fortunatamente, però, con questa innovazione ci sono anche diverse soluzioni da adattare per scoprire se realmente il proprio smartphone è intercettato.

Smartphone intercettato: alcuni metodi per scoprirlo

La facilità con cui è possibile intercettare uno smartphone aumenta notevolmente con la tecnologia innovativa di oggi. Fortunatamente è possibile proteggere la propria privacy controllando periodicamente il proprio dispositivo con alcuni semplici operazioni.

Un primo campanello d’allarme può essere la batteria e il suo consumo. La causa di un consumo di batteria eccessivo (o quella del traffico dati) potrebbe essere un elemento esterno che con un’applicazione spia potrebbe tenere sotto controllo il dispositivo.

In questi casi, infatti, l’applicazione spia deve essere continuamente attiva per registrare ogni spostamento o comunicazione.

Da prestare molta attenzione, inoltre, alle conversazioni telefoniche perché nella maggior parte dei casi quando un dispositivo è sotto controllo le chiamate tendono a riprodurre degli strani rumori. Proprio per questo motivo, si consiglia, di andare in fondo alla questione in questi casi.

Ecco quali dispositivi non possono essere intercettati

Per tutti i consumatori che non vogliono rischiare di essere intercettati si consiglia di acquistare un device adatto a tale scopo. Fortunatamente, ci sono alcuni modelli che non possono essere intercettati tenendo, così, la propria privacy al sicuro.

Per esempio, è bene acquistare cellulari che utilizzano gli algoritmi AES256 – Two Fish 256 poiché permettono una comunicazione privata tra due dispositivi criptati. I dispositivi, difatti, solitamente vengono accoppiati perché la comunicazione criptata avviene fra questi due telefoni.