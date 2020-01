Ford: con questo sistema sarà impossibile che ti rubino le leghe

Come afferma Raphael Koch, ingegnere di ricerca presso Ford Europa, questa innovazione dimostra come la stampa 3D possa essere un vantaggio per i produttori di automobili oltre alla semplice creazione di parti. “È una delle peggiori esperienze per un guidatore, trovare la sua auto su blocchi con tutte e quattro le ruote spente. Alcuni cerchi in lega possono costare migliaia per essere sostituiti, ma questi dadi da cerchio unici fermeranno i ladri sulle loro tracce“, dice. “Rendere le ruote più sicure e offrire una maggiore personalizzazione del prodotto. Questa è un’ulteriore prova del fatto che la stampa 3D è un punto di svolta per la produzione di automobili“.