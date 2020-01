Come anticipato anche qualche giorno fa, la piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente deciso di introdurre, anche in Italia, la possibilità per alcuni utenti di pagare a rate.

Più precisamente gli utenti coinvolti, sono quelli che hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento al proprio servizio Prime. Quest’ultimo prevede anche una prova gratuita di 30 giorni. Visitate il sito ufficiale della piattaforma per maggiori dettagli. Nel frattempo scopriamo come funziona il pagamento rateizzato.

Amazon: come funziona il pagamento rateizzato

D’ora in poi la piattaforma offrirà la possibilità di pagare in cinque rate mensili gli ordini effettuati attraverso il servizio Prime. Questo metodo non è disponibile per qualsiasi prodotto presente nel marketplace, nonostante non siano previsti interessi o costi aggiuntivi rispetto al prezzo del prodotto stesso. Per richiedere il pagamento dilazionato in cinque rate bisognerà essere residenti in Italia, utilizzare un account Amazon attivo da almeno un anno e presentare una buona cronologia dei pagamenti.

Sarà anche indispensabile, affinché possano essere correttamente addebitate le rate mensili, associare una carta di credito o di debito valida, basta che non sia prepagata, con una scadenza non anteriore ai 20 giorni dopo il termine del pagamento dell’ultima rata. Come anticipato anche qualche giorno fa, sono previste cinque rate dello stesso importo, anche se l’ultima potrebbe essere inferiore nel caso in cui il totale non sia frazionabile in cinque rate identiche.

La prima rata sarà addebitata al momento della spedizione mentre l’ultima al 120° giorno dopo l’evasione dell’ordine. L’utente potrà in qualunque momento anticipare il pagamento delle rate o saldare completamente il proprio ordine dato che non è possibile acquistare un secondo prodotto in modalità rateizzata senza prima aver finito di pagare il primo.