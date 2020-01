Non dovrebbe mancare più di tanto al prossimo lancio di punta di Xiaomi. La prossima serie ammiraglia per gli smartphone si preannuncia essere un qualcosa da ambire, sia il modello base, ma soprattutto il modello Pro. Proprio in merito a quest’ultimo è stata di recente avvistata un’informazione parecchio interessante. Uno dei membri di XDA Developers ha individuato una specifiche degna di nota per quanto riguarda il modello 10 Pro.

Il modello in questione, come da titolo, dovrebbe arrivare sul mercato con un supporto della batteria e del software a una tecnologia di ricarica rapida da ben 66W, 11 V a 6 A. In teoria corrisponde a quanto visto in precedenza da una delle tante certificazione. Tale specifica viene affiancato al codice M2001J1C che dovrebbe essere appunto il Mi 10 Pro. Viene segnalato anche un altro nome in codice ovvero M2001J1E che in questo caso dovrebbe essere o la versione Explorer, quella con il pannello posteriore “trasparente”.

Xiaomi Mi 10

Per quanto riguarda il modello base della serie invece bisognerà adeguarsi, ironicamente parlando, a una tecnologia di ricarica rapida da 40W, ma non è finita qui. Come ci si aspetterebbe da dei top di gamma, arriveranno sul mercato con un supporto anche per la ricarica wireless, anche in questo caso veloce. Per il modello base si arriva a 30W mentre per quello Pro è 40W.

Per il resto ci si aspettano le solite specifiche. Un potente Snapdragon 865 come cuore principale e un display con, teoricamente, una frequenza d’aggiornamento da 90Hz. Il comparto fotografico promette di essere sconvolgente anche se andrà vista l’ottimizzazione del software. Si parla di un sensore principale da 108 MP e in generale una configurazione quadrupla posteriore.