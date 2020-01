Se TIM e Vodafone hanno predisposto in questi giorni una serie di promozioni volte a sfidare in campo aperto la presenza di Iliad, Wind dal canto suo è chiamata a controbattere. Il provider, che a breve unirà definitivamente le sue forze con quelle di 3 Italia, sta sponsorizzando una nuova ricaricabile low cost con all’interno soglie per telefonate, messaggi ed internet.

Wind, ecco l’iniziativa tutto incluso con ben 100 Giga per internet

La promozione di Wind che ora vi mostriamo guarda ad un pubblico a dir poco strategico. quello dei giovani. Come nelle precedenti stagioni, anche quest’anno la compagnia telefonica cerca di privilegiare tutti gli abbonati sotto i 30 anni. A disposizione di questa platea vi è l’offerta All Inclusive Young Limited Edition.

All Inclusive Young Limited Edition si presenta con una duplice formula. Nella sua formula standard, a disposizione di tutti gli abbonati ci saranno minuti ed SMS senza limiti a cui si aggiungono anche 60 Giga utili per la connessione di rete. La seconda versione, quella rinominata Easy Pay, prevede le stesse soglie di consumo per messaggi e chiamate con la differenza di 100 Giga al posto di 60 per la connessione internet.

Sia nella prima versione che nella seconda, il costo dell’offerta sarà di 11,99 euro. Per attivare la promozione basta andare sul sito ufficiale di Wind e procedere con la procedura direttamente online. Allo stesso tempo, l’iniziativa può essere sottoscritta anche in uno store ufficiale.

Ricordiamo che per formula Easy Pay si intende il metodo di pagamento mensile con ricarica automatica con addebito del costo su carta di credito o conto corrente.