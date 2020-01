Il volantino Trony fa letteralmente crollare i prezzi di alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno, la campagna promozionale attiva fino all’11 febbraio risulta essere fruibile solamente nei punti vendita delle regioni Calabria e Silcilia, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda.

Alla base della soluzione descritta nel nostro articolo è stato posizionato il classico Tasso Zero, ovvero la possibilità per l’utente medio di richiedere un finanziamento senza interessi, tramite il quale pagare a rate il proprio acquisto effettuato in negozio. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria per la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino Trony: tanti prezzi bassi, ma solo per pochi

L’attenzione dei ragazzi di Trony pare essersi concentrata su due brand in particolare, indubbiamente i più richiesti del periodo, quali sono Huawei e Samsung. I top di gamma integrati nella campagna promozionale restano essere Galaxy S10+, in vendita a 849 euro, e Huawei P30 Pro a 699 euro.

Alle loro spalle troviamo una schiera lunghissima di dispositivi dalle indubbie qualità e dal giusto rapporto con il prezzo finale; primo fra tutti sicuramente l’ultimo Huawei Nova 5T, uno smartphone che non necessita di presentazioni, proprio per la possibilità di accedere a prestazioni di altissimo livello, con il minimo sforzo.

Il volantino Trony ovviamente non si ferma qui, tra le pagine che potrete trovare poco sotto avrete a disposizione un numero grandissimo di offerte e di prezzi bassi tra cui scegliere. Ricordate solamente che è attivo in Calabria e Sicilia, non altrove.