Internet ha cambiato radicalmente le nostre vite. Ormai tutto si svolge online, anche la truffa. Le cosiddette frodi sono divenute universalmente telematiche anche per quanto riguarda le banche. Nessuno organizza più rapine in sede ma può prelevare quanto crede gli spetti dai conti dei clienti a distanza.

Ultimamente spopola il raggiro che passa per TIM, Wind, Tre, Vodafone ed Iliad. Grazie a questi operatori i clienti di Unicredit, BNL e Sanpaolo non riescono a dormire sonni tranquilli. La sicurezza è al minimo storico a causa di un gravoso problema.

Truffa Unicredit, Sanpaolo e BNL: tutto passa per il numero di telefono

Sappiamo che non esistono più le classiche chiavette fisiche per l’ottenimento del codice di sicurezza da usare per l’accesso al conto personale. Tramite lo smartphone abbiamo avuto un token digitale da sfruttare per l’autenticazione.

Tale sistema si lega sostanzialmente al numero di telefono del legittimo proprietario del conto. Con questo unico requisito il passo per l’accesso alle funzioni bancarie è breve. Ciò significa che chi possiede il nostro recapito telefonico può entrare nell’account della banca.

Lo hanno capito anche gli hacker, tanto che hanno escogitato la cosiddetta truffa SIM Swap Scam che copia il numero cambiando scheda. Con questa informazione a disposizione è possibile ricevere gli SMS speciali che sbloccano l’account finanziario.

I malfattori agiscono con il benestare incondizionato degli operatori che alla richiesta di copia SIM non possono dire di no. Ottengono quindi un nuovo supporto avente lo stesso identico numero. Il legittimo proprietario vedrà sparire il segnale visto che, chiaramente, non è più attivo per quel supporto specifico.

Gli hacker riescono ad effettuare simili manovra con il favore di utenti poco inclini alla privacy. Informazioni abbondanti rilasciate sui social e nelle app di messaggistica giocano a sfavore. Indicare il numero di telefono e le generalità costa caro. Bisogna limitare le info personali al minimo e contattare l’operatore in caso di down persistente.