Non tutti (per fortuna) utilizzano il telefono come fosse un prolungamento della propria persona. Ci sono persone che pur desiderando buoni smartphone, non desiderano spendere una quantità eccessiva di denaro. L’offerta LG è un’ottima alternativa per ottenere ottimi smartphone a un prezzo più che accettabile.

Ecco gli smartphone LG consigliati che costano meno di 300 euro

Ve ne presentiamo 5, in ordine di prezzo e con le varie principali caratteristiche:

LG K9 è uno smartphone da 5 pollici di gamma bassa il cui prezzo equivale a 110€ . È un ottimo prodotto, considerando il rapporto qualità-prezzo. Con i suoi 2 GB di RAM e i suoi 16 GB di memoria interna. Non è un telefono con grandi pretese , ma ha la memoria espandibile fino a 32 GB ed è animato dal chip Qualcomm Snapdragon 212 da 4 core. La frequenza di clock è di 1.2GHz e la batteria (Li-ion da 2410 mAh) ha un’ottima durata. Con i suoi 8 megapixel di fotocamera principale e 4,9 MP di quella anteriore, permette anche di scattare foto e gigrare video piuttosto buoni;

LG K40s, per 145€ è di qualità superiore al precedente. 2 GB di RAM, 32 di memoria interna e un octa-core con 1.9GHz di clock. Fotocamera principale pari a 13 megapixel e selfie-camera di 13MP (pertanto video in FullHD) e batteria Li-ion da 3500 mAh;

LG K10 a 149,90€ è uno smartphone da 5,3 pollici con un pannello LCD TFT. 2 GB di RAM per 16 GB di memoria, espandibile fino a 64 GB. Ottima durata della batteria di tipo Li-ion da 2800 mAh e con una fotocamera da 13 megapixel e una selfie camera da 5MP offre tutte le caratteristiche principali di un buono smartphone;

LG Q7 ha un costo di 161,05€. Ci spostiamo già su una gamma di smartphone medio-alta. Con il suo display da 5,5 pollici, una fotocamera principale da 15 megapixel e 4,9 MP di fotocamera anteriore, risulta già superiore ai precedenti modelli. Lo dimostrano anche i 4 GB di RAM e i 64 GB di memoria interna, estensibile fino a 2048 GB con un supporto esterno;

LG G5 è infine lo smartphone migliore a un prezzo più alto, 299,90€. Questo è uno degli smartphone di generazione recente adatto a un pubblico giovane. 16 megapixel di fotocamera, batteria Li-ion da 2800 mAh, 4 GB di RAM e una memoria interna di 31,2 GB, oltre a un processore Qualcomm Snapdragon 820.

Tutte le offerte fanno riferimento agli attuali prezzi di vendita su Amazon.