Rockstar distribuisce omaggi ai giocatori di “GTA Online” e non solo

Rockstar Games: un modo per ringraziare gli utenti ma anche di continuare a coinvolgerli. GTA Online e Red Dead su tutti

L’azienda ha alcuni motivi per remare sui suoi numeri. Gli aggiornamenti di GTA Online hanno reso dicembre il gioco più grande ma ancora in termini di numero di giocatori, mentre Red Dead Online ha raggiunto le sue vette a dicembre e gennaio espandendo i contenuti come l’aggiornamento Moonshiners. Ovviamente, si tratta davvero di mantenere lo slancio: è più probabile che continui a giocare se hai valuta di gioco da bruciare con nuovi equipaggiamenti e abiti.

Sicuramente questo si tratta di un ringraziamento che viene fatto ai giocatori per essere sempre dei costanti sostenitori dei loro videogames e di continuare a giocare sull’online. Si tratta anche però di una strategia per far sì che gli stessi continuino a giocare. Non male davvero.