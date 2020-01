La nota casa cinese CHUWI ha da poco annunciato il nuovo laptop HeroBook Pro, una versione rivisitata soprattutto dal punto di vista hardware del precedente HeroBook. Il nuovo portatile è disponibile all’acquisto sugli store online e grazie alle sue specifiche ed al prezzo davvero interessante potrebbe presto essere eletto miglior prodotto tra i laptop economici.

Dispone di un processore Intel N4000, con 8 GB di RAM, memoria SSD da

256 GB e di un display IPS da 14,1 pollici.

ll processore è in grado di raggiungere una frequenza massima fino a 2,6 GHz, in grado di adattarsi a tutte le situaizoni di lavoro, dall’ufficio all’intrattenimento. Ma può tranquillamente essere utilizzato per lavori di grafica e di editing video. Ciò è possibile grazie all’integrazione della nuova GPU realizzata da Intel, la UHD Graphics 600 di nona generazione, che consente allo stesso tempoi di riprodurre video anche in 4K a 60Hz senza la minima esitazione.

Il dispositivo è dotato di 8GB di RAM LPDDR4, consentendo così consumi ridotti e permettendone l’utilizzo di qualsiasi tipo di applicazione. Grazie alla SSD da 256 GB, la velocità di lettura e scrittura è tre volte più veloce rispetto all’HDD tradizionale, riuscendo a caricare il sistema operativo e le applicazioni all’istante e ad avviare Windows in appena cinque secondi.

CHUWI lancia una nuova versione del suo portatile ad un prezzo incredibile

L’HeroBook Pro presenta anche altre caratteristiche molto importanti come il display IPS FHD da 14,1 pollici in grado di garantire un’esperienza visiva naturale e confortevole. La tastiera di dimensioni standard è dotata di una cornice molto sottile. La digitazione risulta confortevole e il feedback restituito molto chiaro ed in grado di prolungarne la produttività.

Anche la batteria è molto interessante, troviamo un’unità da 38 Wh, in grado di raggiungere ben 9 ore di durata. Allo stesso tempo, al presenza della ricarica rapida da 24 W permette di riavere il dispositivo completamente carico in pochissimo tempo.

L’HeroBook Pro è in grado di presentare caratteristiche di fascia superiore raccolte in un prezzo decisamente più basso. A 250€ si tratta di un prodotto assolutamente consigliato e da prendere asssolutamente in considerazione nella scelta di un PC portatile valido e non troppo costoso.

Maggiori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda raggiungibile tramite questo link.