Rinomato per la sua etica dei zero costi nascosti e delle offerte senza vincoli, Fastweb Mobile risulta essere la prima scelta di sempre più utenti che, interessati a una nuova offerta per il proprio smartphone, rimangono stupiti dei servizi forniti dall’operatore virtuale che, in ogni caso, non ha nulla da invidiare agli operatori nazionali del calibro di Tim, Wind, Vodafone e Iliad.

Offerente una singola promozione a meno di €10 al mese, attualmente Fastweb Mobile ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti la sim e la spedizione gratuita, ma ad una sola condizione: scopriamo quale.

Fastweb Mobile: Ecco l’offerta con cui sta acquisendo sempre più clientela

Denominata omonimamente all’operatore virtuale, l’offerta di punta dello stesso ha un costo mensile pari a 9, 95 euro e offre a chi la sceglie:

30 GB di traffico internet da stendere a proprio piacimento e in velocità 4G;

di traffico internet da stendere a proprio piacimento e in velocità 4G; Minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali;

verso oltre 60 destinazioni internazionali; 100 sms da utilizzare in Italia verso numeri mobili nazionali in roaming verso numeri mobili dell’Unione Europea e Svizzera.

Se attivata entro il 2 febbraio 2020, tutti i clienti interessati potranno ottenere uno sconto senza eguali: il costo della sim della spedizione, infatti, saranno gratuiti risparmiando così la cifra di €15.

informiamo, infine, i nostri lettori che inclusi nel costo mensile vi sono anche: l’assistenza clienti Fastweb; segreteria telefonica; scatto alla risposta gratuito; servizio ti ho chiamato; il controllo del credito residuo gratuito.

Per maggiori informazioni sui metodi di pagamento e per il rinnovo dell’offerta vi invitiamo a consultare il sito ufficiale consultabili attraverso questo link.attraverso questo link.